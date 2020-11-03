Наставник «Локомотива» Николич подвел итоги матча против «Атлетико»

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 1:1.



«Качество игры было лучше с «Баварией». Очевидно, что «Атлетико» очень мотивированы. Нам немного помогла удача», — сказал Николич.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.