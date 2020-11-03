Наставник «Локомотива» Николич подвел итоги матча против «Атлетико»
Андрей Черников
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Наставник московского «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», передает «Чемпионат.com».
Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Качество игры было лучше с «Баварией». Очевидно, что «Атлетико» очень мотивированы. Нам немного помогла удача», — сказал Николич.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.