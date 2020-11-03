Карпин резко отозвался об игре «Спартака» в матче с «Ростовом»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин оценил игру «Спартака» в очном поединке команд, передает «РБ-Спорт».

«Думал, соперник подготовит что-то новое, зная, что мы будем так играть. «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил. Они выглядели совсем просто», — сказал Карпин.

Напомним, желто-синие победили со счетом 1:0.



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