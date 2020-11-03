Актер Баринов: руководство «Локомотива» считает людей быдлом
Андрей Черников
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Актер Валерий Баринов жестко раскритиковал руководство московского «Локомотива», передает Sport24.
«Болельщики «Локомотива» — это не болельщики «Спартака», ЦСКА или «Динамо», которые уже веками болеют. Они не простят, что разрушили их дом. Нынешнее руководство считает людей за быдло», — сказал Баринов.
Также актер отметил, что его «Локомотива» уже нет, а если эту команду полюбят, то это будут уже другие болельщики.
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