Актер Баринов: руководство «Локомотива» считает людей быдлом

Актер Валерий Баринов жестко раскритиковал руководство московского «Локомотива», передает Sport24.

«Болельщики «Локомотива» — это не болельщики «Спартака», ЦСКА или «Динамо», которые уже веками болеют. Они не простят, что разрушили их дом. Нынешнее руководство считает людей за быдло», — сказал Баринов.

Также актер отметил, что его «Локомотива» уже нет, а если эту команду полюбят, то это будут уже другие болельщики.



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