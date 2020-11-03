«Лацио» выйдет на игру против «Зенита» без Иммобиле

Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле не полетел в Санкт-Петербург на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил ему, как и полузащитнику Лукасу Лейве принимать участие в игре из-за того, что до этого они переболели COVID-19.

Стоит отметить, что при этом оба игрока принимали участие в предматчевой тренировке вместе со всеми игроками «орлов».

Напомним, что Иммобиле стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, опередив форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее мадридский «Атлетико» объявил о покупке полузащитника «Валенсии» Жоффре Кондогбиа.