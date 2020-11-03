Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с римским «Лацио» рассказал о состоянии травмированных игроков петербургской команды, передает официальная страница клуба в Twitter.

По словам Семака, Дзюба сможет сыграть с «Лацио», а Азмун не готов и будет тренироваться по индивидуальной программе.

«Дриусси также не готов. Малком продолжает лечение», — сказал тренер.

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.55 мск.

Ранее директор «Лацио» по связям с общественностью сказал, что римский клуб не скрывает информацию, как в СССР.