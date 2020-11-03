Бывший футболист «Зенита» раскритиковал Семака

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова раскритиковал главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

По мнению Широкова, Семак не развивает «Зенит» и не развивается как тренер.

«Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперед, игра придет», — сказал он.

Напомним, что 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио». Начало — в 20.55 мск.

Ранее Дзюба прокомментировал решение Семака заменить его в Дортмунде.