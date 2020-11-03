Полузащитник «Динамо» прокомментировал вспышку коронавируса в команде

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал вспышку коронавируса в команде, передает RAC1.

По словам полузащитника, в киевском клубе понимали, что коронавирус уже поразил многие команды и что лишь вопрос времени, когда он достигнет украинские клубы. Де Пена отмечает, что «Шахтер» также пострадал от коронавируса, но отлично сыграл с мадридским «Реалом».

«Надеюсь, что мы покажем хорошую игру против «Барселоны». В команде много потерь, но у нас есть футболисты, которые могут компенсировать их», — сказал он.

Напомним, что в составе «Динамо» положительный тест сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунн, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

Матч «Барселона» - «Динамо» состоится 4-го ноября. Начало игры — в 23:00.

Ранее сообщалось, что у троих игроков «Шахтера» осложнения с легкими после коронавируса.