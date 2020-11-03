Россиянин Хачанов вылетел с турнира в Париже после первого круга
Анастасия Мартыненко
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.
В матче первого круга российский спортсмен проиграл представителю Испании Алехандро Давидовичу-Фокине.
Встреча, которая продлилась 1 час 47 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:2, 2:6 в пользу соперника Хачанова.
В следующем раунде испанский теннисист сразится с представителем Франции Бенжаменом Бонзи.
Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на пятое место в рейтинге АТР.