Моуриньо иронично прокомментировал первый мяч Бэйла после возвращения в «Тоттенхэм»

В очередном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм Хотспур» благодаря мячу Гаррета Бэйла обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал первым мяч Бэла после возвращения в лондонский клуб, передает журналист The Independent Мигель Дилэйни на странице в Twitter.

«Когда закончу пресс-конференцию, зайду в интернет, чтобы посмотреть, что пишут и говорят на мадридских сайтах», — сказал Моуриньо.

Напомним, что Гаррет Бэйл перешел из мадридского «Реала» в «Тоттенхэм» на правах аренды.

После семи туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 14 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бэйл забил свой первый мяч после возвращения в «Тоттенхэм».

Mourinho on Bale: "When I finish, I am going to go on Safari, to see the Madrid websites and what they say."