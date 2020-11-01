Боярский выразил недовольство из-за отсутствия Дзюбы в игре с «Химками»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Артист театра и кино Михаил Боярский, являющийся преданным поклонником петербургского «Зенита», высказался по итогам игры с «Химками» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, без форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна атака сине-бело-голубых становится беззубой.
«Нападения никакого нет, очень болезненно и несимпатично смотрелись, это печально. Неправильно, что Дзюба не играл. Он что, пенсионер что ли? Чего это он устал?» — сказал Боярский.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).