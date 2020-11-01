Наставник «Химок» Черевченко подвел итоги матча против «Зенита»
Андрей Черников
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Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».
Напомним, химчане уступили со счетом 0:2.
«Хорошо сыграли последние 20 минут первого тайма и 15-20 минут второго. Нет смысла говорить о том, что у «Зенита» кто-то не смог сыграть. Слабее от этого они не стали», — сказал Черевченко.