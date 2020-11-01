Наставник «Химок» Черевченко подвел итоги матча против «Зенита»

Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат.com».

Напомним, химчане уступили со счетом 0:2.



«Хорошо сыграли последние 20 минут первого тайма и 15-20 минут второго. Нет смысла говорить о том, что у «Зенита» кто-то не смог сыграть. Слабее от этого они не стали», — сказал Черевченко.

Ранее «Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ.