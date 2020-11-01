«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ
Андрей Черников
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Петербургский «Зенит» обыграл в гостях подмосковные «Химки» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей точными ударами отметились Андрей Мостовой и Александр Ерохин.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 13-й тур
«Химки» — «Зенит» — 1:2
Голы: 0:1 — Мостовой, 18; 0:2 — Ерохин, 78.
Ранее сообщалось о том, что Артем Дзюба получил мышечное повреждение.