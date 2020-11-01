Черчесов поделился мнением о Тутберидзе

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе лучшим тренером России.

«Я бы отдал награду Тутберидзе, потому что у нее столько титулов и воспитанников. Титулы решают в спорте все, а художественное обрамление не принимается», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Тутберидзе является заслуженным тренером России.



Ранее фигуристка Софья Акатьева рассказала о работе с Тутберидзе.