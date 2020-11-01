Черчесов поделился мнением о Тутберидзе
Андрей Черников
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе лучшим тренером России.
«Я бы отдал награду Тутберидзе, потому что у нее столько титулов и воспитанников. Титулы решают в спорте все, а художественное обрамление не принимается», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Тутберидзе является заслуженным тренером России.
Ранее фигуристка Софья Акатьева рассказала о работе с Тутберидзе.