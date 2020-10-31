Быстров назвал причину победы «Ростова» над «Спартаком»

Бывший полузащитник «Краснодара» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал поражение «Спартака» в матче против «Ростова» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

По его мнению, главный тренер донской команды Валерий Карпин превосходит по опыту своего визави Доменико Тедеско.

Эксперт отметил, что столичный коллектив действует по сопернику и старается играть на контратаках, что совсем не удалось красно-белым в прошедшем матче.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл три матча подряд.