Почетный президент ОКР считает, что в России снизился уровень футбольных команд

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил выступление российских клубов в еврокубках, передает РИА «Новости».

Во втором туре Лиги чемпионов московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии», петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии», а лондонский «Челси» оказался сильнее «Краснодара». В Лиге Европы столичный ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо».

«Думаю, неуспешное выступление российских клубов в еврокубках является отражением общего уровня футбола в нашей стране. Это не фактор случайного неудачного матча», — сказал Жуков.



Также он добавил, что общий уровень команд у нас снизился.

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