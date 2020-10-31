Канчельскис раскритиковал Мусаева за реакцию на поражение в ЛЧ

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал наставника «Краснодара» Мурада Мусаева за реакцию на поражение в матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси», передает «Команда России».

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:4.

«Тренер говорит, что в течение 75 минут его команда играла хорошо. Это ненормально. В наше время после крупного поражения футболисты голову в песок прятали, как страусы, и ничего не говорили», — сказал Канчельскис.

Ранее Александр Мостовой не оценил старания «Краснодара» в Лиге чемпионов.