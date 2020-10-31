Квят показал восьмой результат в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».
Время шестикратного чемпиона — 1 минута 14,726 секунды. Вторым стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,297). Третье место занял финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (+0,492).
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время (+1,240).
Гран-при Эмилии-Романьи проходит на трассе в итальянской Имоле с 31 октября по 1 ноября.
Ранее Квят высказался о продлении командой контракта с французом Пьером Гасли.
«Формула-1». Гран-при Эмилии-Романьи. 1-я свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,726;
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,297;
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,492...
8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,240.