Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов не старше 21 года

Журнал Forbes опубликовал на официальном сайте рейтинг самых дорогих футболистов не старше 21 года.

Первое место в списке занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (€183,3 млн). Вторым стал форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс (€104 млн), на третьей строчке расположился полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц (€94 млн).

Также в десятку попали защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис (€88,3 млн), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс Де Лигт (€86,8 млн), нападающие дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (€86,6 млн) и Эрлинг Холанд (€68,3 млн), защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими (€66,3 млн), форвард«Наполи» Виктор Осимхен (€63 млн) и хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес (€57,7 млн).

Ранее был назван самый быстрый футболист Лиги чемпионов сезона-2019/20.