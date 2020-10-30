Глава UFC не исключил возвращения Хабиба в октагон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал возможное возвращение россиянина Хабиба Нурмагомедова в октагон.

«У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой. Он захочет сделать 30-0. Его отец хотел эти 30-0. Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание», — сказал Уайт в эфире CBS Sports Radio.

24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя россиянин заявил о завершении карьеры.



Ранее Тони Фергюсон не согласен с первым местом Хабиба в рейтинге UFC.