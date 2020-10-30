Стало известно, как фанаты «Зенита» попали на игру с «Боруссией»

Стало известно, как фанаты петербургского «Зенита» попали на игру Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Напомним, матч проходил без болельщиков из-за пандемии коронавируса. В сети появились снимки фанатов «Зенита», находившихся на трибунах арены. На одном из них мужчина в футболке с надписью «Music Hall» (одно из объединений фанатов сине-бело голубых — прим. «Газеты.Ru») стоит в зоне, отведенной для прессы. На других фотографиях мужчины в капюшонах переносят флаг с надписью на русском языке.

Отмечается, что болельщики «Зенита» представились журналистами, а стюарды «Боруссии» не проверили их аккредитации. Фанаты показали паспорта и справки, которые подтверждают, что они не заражены COVID-19.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наложить штрафные санкции на немецкий клуб за допуск на стадион неаккредитованных людей.

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» пожалуется на «Зенит» из-за присутствовавших на арене фанатов.