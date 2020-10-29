Семак рассказал, когда Азмун и Малком смогут играть
Андрей Черников
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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, когда Сердар Азмун и Малком смогут выйти на поле, передает «Чемпионат.com».
«Что касается Азмуна, как будет готов — так и будет играть. Не могу сказать, когда именно он будет готов. Малком через две-три недели будет тренироваться в общей группе. Мы его с нетерпением ждем», — сказал Семак.
29 октября сине-бело-голубые уступили дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что «Зенит» впервые с 2018 года проиграл в трех играх подряд.