Экс-тренер «Зенита» Петржела не верит в выход команды из группы ЛЧ
Андрей Черников
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Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не верит в выход команды из группы Лиги чемпионов, передает «Чемпионат.com».
Напомним, 29 октября сине-бело-голубые уступили «Боруссии» из Дортмунда (0:2).
«Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит», — сказал специалист.
Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.