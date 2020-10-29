Экс-тренер «Зенита» Петржела не верит в выход команды из группы ЛЧ

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не верит в выход команды из группы Лиги чемпионов, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 29 октября сине-бело-голубые уступили «Боруссии» из Дортмунда (0:2).

«Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит», — сказал специалист.



Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.