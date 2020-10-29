Созин: Дзюбу надо было менять на 20-й минуте
Андрей Черников
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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился впечатлениями от игры форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче против дортмундской «Боруссии», передает «Чемпионат.com».
Напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.
«Дзюбу надо было менять еще на 20-й минуте. Так что я не удивлен, что его убрали – он же не неприкасаемый. Последний месяц Артем просто не в форме, и это вопрос ко всему штабу», — сказал Созин.
Ранее Сергей Семак прокомментировал замену Дзюбы в перерыве матча с «Боруссией».