Экс-наставник «Зенита» предсказал увольнение Семака

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака могут отправить в отставку, передает «Чемпионат.com».

29 октября клуб с берегов Невы уступил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов (0:2).

«Хорошей игры в чемпионате России недостаточно. Не удивлюсь, если Семака завтра уволят. Лига чемпионов снова провалена. Это конец», — заявил специалист.

Также он добавил, что Семак вряд ли сам подаст в отставку.



Ранее Семак объяснил поражение в игре против «Боруссии».