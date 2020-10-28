«Боруссия» и «Зенит» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Василий Учаев
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Дортмундская «Боруссия» и петербургский «Зенит» определились с составами на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дауд, Санчо, Ройс, Рейна, Холанд.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Барриос, Вендел, Ерохин, Кузяев, Дзюба, Дриусси.
Встреча между «Боруссией» и «Зенитом» пройдет в Дортмунде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающие команды Сердар Азмун и Малком пропустят матч.