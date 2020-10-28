Стала известна зарплата, которую «Зенит» предлагает Почеттино
Андрей Черников
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Петербургский «Зенит» предлагает экс-наставнику лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино €10 млн в год, передает Don Balon.
Отмечается, что аргентинец решил не торопиться с ответом. Его интересует клуб, который будет бороться за трофеи.
Также в услугах специалиста заинтересованы английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал».
Ранее Андрей Аршавин прокомментировал возможную отставку Сергея Семака из «Зенита».