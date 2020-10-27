«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов
Василий Учаев
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Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 0:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с мадридским «Реалом», а «Шахтер» примет мюнхенскую «Баварию».
Ранее главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победной игры против «Реала».
Футбол. Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Интер» (Милан, Италия) — 0:0