Российский боец ММА отправился в Нагорный Карабах

Российский боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартанян отправился в Народный Карабах, сообщает Sport24.

Спортсмен планирует заняться поддержкой местного населения и оказанием гуманитарной помощи.

В профессиональной карьере боец провел 25 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Азербайджана записался добровольцем на войну в Нагорном Карабахе.