Хэмилтон побил рекорд Шумахера по числу побед на Гран-при «Формулы-1»

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед на Гран-при «Формулы-1», сообщает РИА «Новости».

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Португалии. Теперь в его активе 92 победы, которые он завоевал за 14 сезонов. В активе Шумахера 91 победа.

Стоит отметить, что Шумахер не выступает с 2012 года. А в 2013 году именитый гонщик получил серьезную травму головы, когда катался на горных лыжах. С тех пор он восстанавливается.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии.