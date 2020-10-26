Карпин назвал переломный момент матча «Ростова» с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после поражения команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Химок», передает пресс-служба ростовской команды.

Встреча завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 0:2. По мнению специалиста, ход игры переломило удаление — на 71-й минуте полузащитник «Ростова» Роман Еременко получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

«С красной карточкой не согласен. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала, проблем с дисциплиной нет, сегодня красная карточка Еременко можно сказать, что по неаккуратности», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Глушаков опубликовал победную фотографию из раздевалки «Химок».