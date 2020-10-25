Глейхенгауз смешно изобразил Тутберидзе на награждении Щербаковой за победу в Сочи

Тренер и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз позволил себе шутку над Этери Тутберидзе во время церемонии награждения женщин-одиночниц на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Когда диктор объявил, что за подготовку победительницы турнира Анны Щербаковой награждается ее тренер — Тутберидзе, которая не приехала на турнир, — грамоту вышел получать Глейхенгауз.

При этом специалист всплеснул руками, изображая женский восторг, и вскочил на подиум, показывая избыток чувств. Таким образом тренер изобразил отсутствовавшую на соревнованиях главную наставницу группы — Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Щербакова успешно исполнила четверной флип в произвольной программе на этапе Кубка России в Сочи.