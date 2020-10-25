Дядя Нурмагомедова назвал замену Хабибу
Дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Нурмагомед Нурмагомедов назвал замену бойцу, передает ТАСС.
На турнире UFC 254 Нурмагомедов во втором раунде одолел американского бойца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры, заявив, что пообещал матери больше не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер спортсмена — скончался летом 2020 года в связи с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.
»Ислам Махачев в хорошей форме, он дышал Хабибу в затылок. Просто ему давно не дают бой. У Хабиба в зале есть три-четыре человека, которые ему уже дышат в затылок. Есть Усман и Умар Нурмагомедовы, есть и еще ребята», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Василий Уткин уверен в возвращении Хабиба в октагон из-за отца.