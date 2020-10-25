Лидерство «Спартака» назвали заслуженным

Лидерство московского «Спартака» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) назвали заслуженным, сообщает РИА «Новости».

Таким мнением поделился первый вице-спикер Госдумы, болельщик красно-белых Александр Жуков. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 27 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от лидера на три балла.

«В начале сезона мало кто мог предположить, что «Спартак» будет лидером. Но я думаю, что «Спартак» заслуженно возглавил таблицу. Красно-белые существенно улучшили качество игры, футболисты играют с энтузиазмом в этом сезоне», — сказал Жуков.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился эмоциями от лидерства в РПЛ.