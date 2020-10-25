Над Гэтжи посмеялись после его поражения от Хабиба

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас посмялся над американским спортсменом Джастином Гэтжи после того, как тот проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона промоушена в легком весе.

В своем Twitter боец высмеял плохие навыки Гэтжи в партере и джиу-джитсу. Нурмагомедов одолел Гэтжи во втором раунде, применив удушающий прием «треугольник».

«Никто из этих парней не знает толком джиу-джитсу. Ни Порье, ни Гейджи, ни Макгрегор. Так что я не буду хавать это дерьмо, как все вы», — заявил он.

Ранее сообщалось. что фанаты ЦСКА резко раскритиковали клуб за поздравление Хабиба.