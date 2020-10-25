Хабиб переболел свинкой за две недели до начала подготовки к бою с Гэтжи

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов переболел свинкой за две недели до поединка с американцем Джастином Гэтжи, сообщает ТАСС.

Об этом источник проинформировали в команде бойца. Примечательно, что также появилась информация, согласно которой за три недели до боя Нурмагомедов сломал ногу.

«Хабиб болел свинкой за две недели до начала лагеря», — сказано в сообщении.

Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде на турнире UFC 254 и защитил титул чемпиона. Стоит отметить, что сразу после поединка непобежденный боец (29-0) объявил о завершении карьеры в промоушене.

Ранее сообщалось, что ЦСКА поздравил Хабиба с защитой титула.