Хабиб переболел свинкой за две недели до начала подготовки к бою с Гэтжи
Анастасия Мартыненко
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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов переболел свинкой за две недели до поединка с американцем Джастином Гэтжи, сообщает ТАСС.
Об этом источник проинформировали в команде бойца. Примечательно, что также появилась информация, согласно которой за три недели до боя Нурмагомедов сломал ногу.
«Хабиб болел свинкой за две недели до начала лагеря», — сказано в сообщении.
Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде на турнире UFC 254 и защитил титул чемпиона. Стоит отметить, что сразу после поединка непобежденный боец (29-0) объявил о завершении карьеры в промоушене.
Ранее сообщалось, что ЦСКА поздравил Хабиба с защитой титула.