Форвард «Зенита» Азмун пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, иранский форвард не успеет восстановиться после того, как пропустил игру с «Рубином» из-за недомогания.

В воскресенье петербуржцы сдадут очередной тест на коронавирус, и тогда будет вынесено решение о включении или невключении Азмуна в заявку на игру в Германии.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином»