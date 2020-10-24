Гендиректор «Газпром Арены» рассказал об отношениях с Роспотребнадзором

Гендиректор домашнего стадиона петербургского «Зенита» «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал об отношениях с Роспотребнадзором, передает «Чемпионат.com».

«Мы регулярно отчитываемся перед Роспотребнадзором. Так что к «Спартаку» пришел Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил. В начале весны они взяли нас под прицел. Мы постоянно находимся под колпаком», — сказал Литвинов.

Напомним, домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей из-за распоряжения Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что «Открытие Арену» закроют за нарушение мер безопасности по COVID-19.