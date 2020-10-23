Судья матча РПЛ «Зенит» — «Рубин» заменен из-за положительного теста на коронавирус

Резервный судья матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» Иван Сиденков заменен из-за положительного теста на коронавирус, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Вместо Сиденкова работать на матче будет Ян Бобровский. Изначально Бобровский был назначен на игру «Урал» — «Тамбов».

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. Главным арбитром матча будет Николай Волошин.

После 11 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте с 24 очками. «Рубин» с 15 очками расположился на девятой позиции в турнирной таблице.

Ранее лучший бомбардир РПЛ выбыл из-за травмы на два месяца.