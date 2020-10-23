Футболисту «Реала» грозит тюрьма

Футболисту мадридского «Реала» и сборной Сербии Луке Йовичу грозит до шести месяцев тюрьмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нападающий был признан виновным в несоблюдении карантина из-за пандемии коронавируса. В отношении 22-летнего серба начато расследование.

Напомним, что сезоне 2020/21 Йович сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Зидана могут уволить из «Реала».