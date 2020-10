Бразильская конфедерация футбола поздравила Пеле с юбилеем

Бразильская конфедерация футбола в Twitter поздравила легенду мирового футбола Пеле с юбилеем.

23-го октября, единственному футболисту в мире, три раза становившемуся чемпионом мира как игрок, исполняется 80 лет.

«Королевство футбола отмечает 80-летие Его Величества! Мастер, который радовал всех дриблингом, забивал мяч за мячом и завоевывал титул за титулом. Его подданные собираются вместе, чтобы от всей души пожелать: поздравляем, Пеле!» — говорится в сообщении..

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

CHEGOU O DIA!



O Reino do Futebol está em festa com os 80 anos de Sua Majestade. O craque que encantou a todos com a bola nos pés, conquistando a coroa gol a gol, título a título. Seus súditos se unem para desejar de coração: Parabéns, Pelé! ⚽#Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/eWfgc3fuVM