Гинер — об отъезде Гончаренко в Белоруссию: я в ладоши хлопал

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер вспомнил отъезд наставника команды Виктора Гончаренко в Белоруссию, передает Sport24.

«Я не сомневался, что он вернется. Наоборот, я в ладоши хлопал. Человек психанул на себя и делает какие-то выводы. Если бы он просто махнул рукой, вот тогда бы у меня закрались тревожные мысли», — сказал Гинер.

Напомним, Гончаренко уехал на родину после поражения от петербургского «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2019/20.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» хотел приобрести Марио Фернандеса.