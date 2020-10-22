В декабре начнутся активные поиски нового гендиректора РУСАДА

В декабре начнутся активные поиски нового гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает РИА «Новости».

«У нас есть полгода с того момента как произошла смена руководства РУСАДА. В декабре мы начнем очень активный поиск. Рассчитываю, что сможем найти гендиректора раньше 28 февраля», — сказал глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Напомним, 28 августа пост генерального директора организации покинул Юрий Ганус.



Ранее Ганус заявил о далеко идущих последствиях своего увольнения.