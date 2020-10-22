Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не поедет на этап Кубка России в Сочи, передает ТАСС со ссылкой на источник.

В соревнованиях примут участие Анна Щербакова и Дарья Усачева, которые являются ученицами специалиста.

«Тутберидзе останется в Москве. Щербакову и Усачеву будут сопровождать Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков», — сообщил источник.

Сочинский этап Кубка России пройдет с 23 по 27 октября.



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