Тутберидзе не поедет на этап Кубка России в Сочи
Андрей Черников
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не поедет на этап Кубка России в Сочи, передает ТАСС со ссылкой на источник.
В соревнованиях примут участие Анна Щербакова и Дарья Усачева, которые являются ученицами специалиста.
«Тутберидзе останется в Москве. Щербакову и Усачеву будут сопровождать Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков», — сообщил источник.
Сочинский этап Кубка России пройдет с 23 по 27 октября.
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