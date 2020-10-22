«Спартак» изучает решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о решении Роспотребнадзора запретить клубу проводить матчи со зрителями до особого распоряжения.

«Мы изучаем предписание, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным.

Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», — цитирует Федуна ТАСС.

Ранее сообщалось, что причиной запрета является эпидемиологическая ситуация в столице, а также нарушения антикоронавирусных мер во время матча десятого тура РПЛ между «Спартаком» и петербургским «Зенитом».