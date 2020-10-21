Бывший президент «Спартака» высказался о поражении красно-белых в Кубке России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых красноярскому «Енисею» в матче Кубка России по футболу, передает Sport24.

По словам Червиченко, все, что в последнее время происходит в российском футболе, иначе как настоящей деградацией назвать невозможно. По словам бизнесмена, после вчерашнего поражения «Зенита» в Лиге чемпионов от «Брюгге» ничему удивляться не стоит.

«В «Енисее» есть ребята со спартаковским прошлым, и у этой игры был, возможно, принципиальный характер. Потом, я думаю, здесь еще имеет место шапкозакидательство, как обычно — кому-то вообще не нужно было здесь себя показывать, а кто-то, наоборот, очень хотел. Думали, видимо, что приедут и обыграют на одной ноге, но не получилось.

«Спартак» в следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) может столкнуться с большими проблемами», — добавил он.

Ранее Федун прокомментировал информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей.