Футболист «ПСЖ» мог перейти в «Зенит»
Андрей Черников
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Футболист французского «ПСЖ» Юлиан Дракслер мог перейти в петербургский «Зенит».
«В «Зенит» из «ПСЖ» вполне мог приехать игрок сборной Германии Дракслер. Кандидатура всем нравилась. Он был в шорт-листе, однако сине-бело-голубые сделали выбор в пользу Вендела», — передает слова агента Олега Артемова «Чемпионат.com».
Дракслер выступает за парижан с 2017 года.
Ранее «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от «Брюгге».