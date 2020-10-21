Футболист «ПСЖ» мог перейти в «Зенит»

Футболист французского «ПСЖ» Юлиан Дракслер мог перейти в петербургский «Зенит».

«В «Зенит» из «ПСЖ» вполне мог приехать игрок сборной Германии Дракслер. Кандидатура всем нравилась. Он был в шорт-листе, однако сине-бело-голубые сделали выбор в пользу Вендела», — передает слова агента Олега Артемова «Чемпионат.com».

Дракслер выступает за парижан с 2017 года.



Ранее «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от «Брюгге».