Федун прокомментировал поражение «Зенита» в матче ЛЧ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение петербургского «Зенита» в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», передает Sport24.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:2.



«Где я, а где «Зенит»? Когда «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим», — заявил Федун.



Ранее Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» от «Брюгге».