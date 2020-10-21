Федун прокомментировал поражение «Зенита» в матче ЛЧ
Андрей Черников
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение петербургского «Зенита» в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», передает Sport24.
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:2.
«Где я, а где «Зенит»? Когда «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, тогда и поговорим», — заявил Федун.
Ранее Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» от «Брюгге».