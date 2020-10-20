Медведева начала восстанавливать прыжки после связанной с травмой паузы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приступила к восстановлению прыжков после травмы спины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что спортсменка продолжает консервативное лечение спины и ей пока удается избежать хирургического вмешательства.

В сентябре Медведева приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Фигуристка пропустила два этапа Кубка Росси по фигурному катанию из-за защемления позвоночного нерва.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган раскрыл детали травмы Медведевой.