ЦСКА обратился в ЭСК РФС по мячу Чалова и фолу на Карпове

Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) для оценки эпизодов в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» (3:1), сообщает Sport24.

ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отмененным мячом Федора Чалова и с нарушением правил на Вадиме Карпове.

Напомним, что нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев на 16-й минуте матча в верховой борьбе попал Карпову локтем в лицо. У защитника ЦСКА пошла кровь, после чего его заменили. Грулев получил по итогам эпизода желтую карточку.

Также в ходе матча был отменен гол Чалова. В эпизоде с забитым мячом судья зафиксировал нарушение правил в атаке со стороны полузащитника армейского клуба Константина Кучаева.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Щенников не примет участия в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом».