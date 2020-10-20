Матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит бригада арбитров из Германии
Карен Саркисян
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Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит бригада арбитров из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча состоится 22-го октября. Начало игры — в 22:00 мск.
Главным арбитром встречи будет Саша Штегеманн. Его ассистентами выступят Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервный рефери — Серен Сторкс.
На групповом этапе Лиги Европы ЦСКА также сыграет с загребским «Динамо» и роттердамским «Фейеноордом».
Ранее глава КДК РФС прокомментировал эпизод матча ЦСКА — «Динамо».